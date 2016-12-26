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"Тигрес" обыграл "Америку" в финале чемпионата Мексики по футболу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/46_main.1482739876.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/46_tn.1482739876.jpg Мир В матче сыграл Андре-Пьер Жиньяк, переживший кратковременную потерю памяти в первой встрече

"Тигрес" обыграл "Америку" в финале чемпионата Мексики по футболу (фото)

Сегодня, 10:11

В матче сыграл Андре-Пьер Жиньяк, переживший кратковременную потерю памяти в первой встрече

"Тигрес" стал чемпионом Мексики, переиграв в финале "Америку". Основное время обошлось без голов, а в добавленные полчаса команды обменялись голами, поэтому исход встречи решила серия пенальти. Первая игра между командами также завершилась неделю назад вничью (1:1).

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече принял участие и нападающий "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк, переживший кратковременную потерю памяти в первой встрече.

Чемпионат Мексики. Финал:

"Тигрес" – "Америка" – 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти – 3:0
Голы: Альварес, 94 (0:1). Дуэньяс, 119 (1:1)
Удаления: Нило (Т), 89. Самбуэза (А), 101. Ривас (Т), 105. Гольц (А), 105.
чемпионат Мексики, Тигрес Мексика, Америка Мексика

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Источник:

AFP

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