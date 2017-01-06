Тиллерсон назвал Путина "задирой с детской площадки", который уважает только силу

На этой неделе Тиллерсон проводил встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партии США

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на встрече с сенаторами назвал президента России Владимира Путина "задирой с детской площадки", передает The Washington Post.

Сообщается, что на этой неделе Тиллерсон проводил встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партии США, на которых демонстрировал свое жесткое отношение к России и Путину.

"Он сказал: "Послушайте, я понимаю, что Путин и Россия – это "задира с детской площадки", они уважают только силу, и с ними надо говорить с позиции силы, иначе у тебя будет масса проблем", – пишет издание со ссылкой на сотрудника аппарата Сената.

В то же время Тиллерсон пока не назвал позиции по санкциям против России и конкретное направление политики.

Ранее газета New-York Times писала, что глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон в случае вступления в должность госсекретаря США, вероятно, будет выстраивать отношения с Россией с учетом интересов своей компании, которая существенно выиграет в случае отмены санкций.