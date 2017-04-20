Тиллерсон обрушился с критикой на Иран и сделку по его ядерной программе

Сегодня, 02:56

По мнению Тиллерсона, "всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз"

Рекс Тиллерсон , фото AFP
Рекс Тиллерсон , фото AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал неудачным подходом стратегическое терпение в отношении Ирана. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в среду, 19 апреля.

По мнению Тиллерсона, "всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз".

Также, по его словам, сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу. "Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого", — сказал он.

Кроме того, Тиллерсон обвинил ВМС Ирана в том, что они подрывают свободу судоходства в Персидском заливе. По его словам, они "постоянно доставляют неудобства американским военным судам, которые находятся там законно".

19 апреля президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности (СНБ) оценить условия ядерной сделки с Ираном. До этого, в начале февраля, американский лидер назвал ядерную сделку с Тегераном "ужасной".

В середине июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

В декабре 2016 года США продлили на 10 лет действие ограничительных мер в отношении Ирана, в том числе из-за продолжающихся в стране работ по созданию баллистических ракет.
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РИА Новости

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