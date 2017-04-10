Тиллерсон объяснил, почему химатака в Сирии лежит на плечах РФ

Вчера, 09:44

Американцы уверены, что именно по вине России случился ужасный авиаудар в Идлибе

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон считает, что вина за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб лежит на России, даже если она не участвовала в той операции, сообщает Русская служба BBC.

"Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства. Поэтому, вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России", – считает Госсекретарь.

Он подчеркнул, что не имеет значения, принимала ли Россия участие в авиаударе или в целом в той операции, так как она не предотвратила нахождение у Асада химических веществ, как обещала ранее, "не выполнив тем самым международных обязательств".

В то же время Тиллерсон отметил, что у США нет доказательств, что Россия знала о химической атаке в Идлибе либо принимала какое-то участие в этом.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.
россия, Сирия, США, химическое оружие, химатака, Тиллерсон
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