Тиллерсон предупредил, что США не допустят повторного применения химоружия в Сирии

Госсекретарь также подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии, передает агентство Рейтер, передает "РИА Новости".

Госсекретарь также подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе повреждено или полностью уничтожено 20% боевой авиации сирийской правительственной армии, а также склады топлива, боеприпасов и средства противовоздушной обороны.

Напомним, американские военные выпустили по сирийской авиабазе 59 ракет типа Томагавк (TLAM).

Удары были направлены на самолеты на аэродроме, защищенные ангары для них, склады с нефтепродуктами и материально-техническим оборудованием, бункеры с боеприпасами, системы ПВО и радары.

США нанесли удар в ответ на применение авиацией Асада химического оружия против оппозиции.