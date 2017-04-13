Тиллерсон пригрозил возможными новыми санкциями против РФ

Американский дипломат отметил, что с Лавровым не обсуждал снятие санкций с РФ, введенных из-за Украины

Соединенные Штаты Америки владеют важной информацией о вмешательстве России в президентские выборы, которая позволяет ввести новые меры против Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, передает "Обозреватель".

Он отметил, что Россия осознает всю серьезность ситуации по вмешательству в американские выборы.

"То, о чем мы знаем, является достаточно серьезным основанием для введения дополнительных санкций. Мы осознаем серьезность этого чрезвычайного вмешательства в наши выборы, и я уверен, что Россия также это осознает", – подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве не говорили о снятии санкции за агрессию против Украины.

"Мы не обсуждали изменение статуса санкций, которые были наложены на Россию за ее действия в Украине", – резюмировал Тиллерсон.

Напомним, вчера в Москве прошли переговоры между Рэксом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые обсуждали в основном вопросы, связанные с Сирией, а также затронули тему Украины.