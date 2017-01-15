ТОП-10 китайских производителей самолетов (фото)

Как в Китае дела с авиастроением и сколько компаний строят самолеты и вертолеты

В последнее время появилось огромное количество китайских автомобилей. Некоторые просто вышли на международный рынок, ранее производя технику только для внутреннего потребления. Некоторые только-только появились и неожиданно начали доминировать на мировых автосалонах, – пишет "Популярная Механика".

Xi’an (Сиань). Один из крупнейших авиабрендов страны. Завод был основан в 1958 году в первую очередь для разработки и производства военных самолетов, в частности — истребителей и транспортников. Последняя разработка компании — транспортный гигант Xi’an Y-20 (на фото), совершивший свой первый полет в 2013 году, а в июне 2016-го официально поступивший в серийное производство. На сегодняшний день в китайскую армию поступило две таких машины. Грузоподъемность — 66 тонн, силовые агрегаты — четыре российских Д-30.

Shenyang (Шэньян). Другой крупный игрок военно-воздушного рынка. Завод основан в 1951 году, а в 1953-м выпустил первую продукцию — это один из старейших авиазаводов Поднебесной. Интересно, что Shenyang "грешит" тем же, чем многие китайские автомобилестроители — "клонированием" чужих разработок. Скажем, истребитель Shenyang J-11B считается нелицензионной копией российского Су-27. На заводе работает около 20 000 человек. На снимке — многоцелевой истребитель пятого поколения Shenyang J-31, совершивший первый полет в 2012 году (серийное производство ожидается в 2018-м).

Shaanxi (Ханьчжун). Компания, основанная в 1969 году и несколько лет назад окончательно поглощенная корпорацией Xi’an с сохранением прежнего производства под собственным брендом. Продукция Shaanxi — это нелицензионные копии самолетов КБ Антонова. Самая ходовая модель, производящаяся с 1974 года Shaanxi Y-8, является копией Ан-12 (производств которого на Украине прекратилось еще в 1973-м). Shaanxi Y-8 существует по меньшей мере в 44 вариантах и эксплуатируется, помимо Китая, вооруженными силами Мьянмы, Пакистана, Судана, Танзании и Венесуэлы. Раньше эксплуатировался еще и Шри-Ланкой, но все три шри-ланкийских машины попали в авиакатастрофы.

Hongdu (Наньчан). Военно-производственная компания, основанная в 1951 году и ранее работавшая под брендом Nanchang. Основная продукция — это учебные самолеты для тренировок военных пилотов. Последняя показанная модель (на снимке) — учебно-боевой сверхзвуковой Hongdu L-15, совершивший первый полет в 2006 году и поступивший на рынок в 2010-м (на вооружение принят еще тремя годами позже). Сегодня, помимо Китая, заказан еще Замбией и Венесуэлой.

Harbin (Харбин). Основанный в 1952 года авиазавод, производящий вертолеты и самолеты — как собственной разработки, так и копии различного свойства, например, лицензионный бразильский бизнес-джет Embraer Legacy 600. Наиболее известен и распространен из линейки компании многоцелевой вертолет Harbin Z-9 (на снимке), лицензионная копия французского Eurocopter AS365 Dauphin, производящаяся с 1994 года.

Guizhou (Гуйчжоу). И еще один производитель военной техники, но более молодой, образованный лишь в 1993 году. Среди продукции — военные истребители, учебные самолеты, беспилотники, авиационные двигатели. На снимке основная модель компании, истребитель Guizhou JL-9. Модель совершила первый полет в 2003-м, в серию поступила в 2013-м и сегодня, помимо Китая, заказана армией Судана. Интересно, что на экспорт самолет поставляется под названием FTC-2000 Mountain Eagle.

Comac (Шанхай). Крупнейший китайский производитель гражданской авиации. Компания основана в 2008 году в рамках возрождения производства гражданских самолетов в Китае (до того все невоенные самолеты закупались за границей), а в июне 2016 года в серийное производство поступил первый гражданский авиалайнер Comac ARJ21, совершивший первый полет восемью годами раньше. Существует четыре модификации самолета; ARJ21 заказаны, помимо Китая, авиакомпаниями из Лаоса, Малайзии, Индонезии и других стран.

Chengdu (Чэнду). Основанный в 1990 году разработчик и производитель военной техники. История завода, правда, началась раньше, еще в 1956-м, когда в Чэнду начали производить истребитель J-5 по советской лицензии. Впоследствии компания строила множество моделей по лицензиям различных компаний, в том числе американских. Последняя собственная разработка — это поставленный на вооружение в 2015 году истребитель пятого поколения Chengdu J-20 (на фото)

Changhe (Цзиндэчжэнь). Один из ведущих вертолетостроителей Китая, основанная в 1969 году компания Changhe, сегодня строит не только собственные машины, но и элементы для американских вертолетов Sikorsky. На снимке — ударный вертолет CAIC Z-10, разработанный КБ Камова по заказу китайского правительства. CAIC в данном случае — аббревиатура полного названия Changhe, Changhe Aircraft Industries Corporation. Вертолет впервые поднялся в воздух в 2003 году, на вооружении с 2012-го.

Yuneec (Шанхай). В первую очередь эта компания хорошо известна своими дронами, квадрокоптерами гражданского назначения. Она принимает участие в выставках мировой электроники, ее продукция свободно продается в магазинах. Но у Yuneec есть отделение, специализирующееся на производстве легких электросамолетов — это вообще одна из немногих негосударственных компаний-авиапроизводителей в Китае. На снимке — представленная в 2009 году модель Yuneec International E430. Правда, с серийным производством у Yuneec пока не ладится — предзаказы есть, но поставки уже несколько раз переносились на следующий год.