ТОП-13 главных мировых трендов: каким был 2016 год (видео)

Популизм; вторая деколонизация; сирийская трясина; замедление мировой экономики; электромобили; виртуальная реальность; культовые сериалы – вот лишь некоторые из трендов

2016 год стал действительно удивительным и неожиданным во многих случаях. Об этом пишет "Громадское".

1. Популизм, который превратился из маргинальной прерогативы меньшинства в один из самых действенных инструментов политики.

2. Глобализация. Глобализация была либеральной и позитивной идеей, которая, по идее, могла бы стереть границы между людьми, помогая сближаться когда-то такому разобщенному миру. Но то ли курс взят неправильно, то ли подход, но от последствий глобализации теперь страдает значительная часть Европы.

3. Деколонизация наоборот. Мировые метрополии начинают опасаться тех, кого когда-то сами же и захватили.

4. Экспансия России. Эта страна все не оставляет амбиций влиять на весь мир и то исключительно в том формате, который ей видится. Как шутил Путин, в России границ нет. А в каждой шутке всего лишь доля шутки, а все остальное — правда.

5. Агрессивный консерватизм. Как по кругу, но некоторые современные страны снова погружаются в национализм, подпитываемый религией – на все попытки просвещения и науки объяснить, что можно вкладывать в понятие бог после всех веков и философско-теософских диспутов.

6. Терроризм. Эта форма ответа все чувствительнее бьет по Европе. Терроризм, в принципе, это агрессия от бессилия, но разрушительного воздействия от этого утверждения не становится меньше.

7. Войны. Что на Востоке Украины, что в Сирии, а ситуация не меняется к лучшему. Новые и новые жертвы, разрушения и невыполненные обещания сильных мира сего.

8. Замедление мировой экономики. Мир до сих пор не может оправиться от кризиса 2008 года и даже развитые страны начинают говорить, что "раньше было действительно лучше".

9. Нефть. В 2016 году нефть имела сложную биографию. Постоянные колебания цен одновременно также влияют на экономику многих и многих европейских стран.

10. Бизнес. Удивительно, но этот сегмент пытается стать более человечным. неизвестно, правда, по каким причинам, но бизнес начал заниматься иногда и неординарными социальными проектами.

11. Экономика совместного использования вещей. Новый тренд, который больше предлагает использовать, арендовать вещи на определенное время, а не покупать новые, которые со временем станут абсолютно ненужными.

12. Экология становится частью технологий. Мир все больше задумывается над тем, как минимизировать вредное воздействие деятельности человечества на окружающий мир и максимально сократить выбросы любых вредных веществ.

13. Сериалы. Если раньше сериалы просто были частью ТВ-рынка, то некоторые из них стали мировыми хитами, доказывая, что настоящее искусство может принимать самые неожиданные формы.