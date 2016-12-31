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ТОП-5 персон в международной политике в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7848/26_main.1483122318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/26_tn.1483122318.jpg Мир 2016 год оказался довольно богатым на политические события, которые будут иметь долгоиграющие последствия

ТОП-5 персон в международной политике в 2016 году

Сегодня, 08:49

2016 год оказался довольно богатым на политические события, которые будут иметь долгоиграющие последствия

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

В 2016 году много неожиданных сюрпризов преподнесла политика. А политика – это всегда люди, которые ее делают.

Журналисты Сегодня.ua составили рейтинг ТОП-5 политических персон в мировой политике 2016 года.

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Фото: AFP

Пятое место в рейтинге мы решили отдать канцлеру Германии Ангеле Меркель. ФРГ, как и раньше, играет ключевую политическую и экономическую роль в Евросоюзе. Несмотря на миграционный кризис и растущие разногласия в Евросоюзе, главе немецкого правительства удается сохранять единство ЕС по ключевым вопросам, в том числе и по такой важной для Украины теме как сохранение санкций против РФ. Кроме того Ангела Меркель планирует выставить свою кандидатуру на пост канцлера в 2017 году и, судя по последним опросам, проведенным в Германии, у нее есть все шансы сохранить за собой эту должность.

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Фото: AFP

Четвертое место занимает президент Турции Рэджеп Эрдоган. В 2016 году он успешно пережил попытку государственного переворота в стране, которую организовали военные. И теперь Эрдоган укрепляет свои позиции – все его оппоненты повержены, а он готовит изменения в Конституцию, которые значительно расширят президентские полномочия. Кроме того Турция, которая с октября 2016 года проводит в Сирии наземную военную операцию Щит Евфрата, является одной из ключевых стран, которая определяет модальность мирного урегулирования в Сирии.

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Фото: svoboda.org

Треть место в нашем рейтинге занимает глава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж. Этот политик был мало известен за пределами Великобритании до 2016 года, и вряд ли о нем будут много говорить в 2017 году. Но в уходящем году именно он и возглавляемая им партия выступили главными апологетами и агитаторами за выход Великобритании из ЕС. В итоге они добились своего – в июле 2016 года почти 52 % граждан Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Что интересно уже на следующий день после референдума Найджел Фарадж признал, что один из ключевых агитационных тезисов о том, что 350 миллионов фунтов (почти 440 млн фунтов), которыми Великобритания каждую неделю "кормит" ЕС, можно было бы потратить на финансирование здравоохранения, оказался ложью.

Вскоре после Brexit Фарадж подал в отставку с поста главы Партии независимости Великобритании и дальнейшая его политическая судьба пока неизвестна. Тем не менее, именно именного его действия способствовали старту процесса перестройки политической архитектуры Европы.

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Фото: AFP

Второе место в рейтинге занимает Владимир Путин. В 2016 году, несмотря на всю критику со стороны мировой общественности, санкции и низкие цены на нефть, президент РФ не только укрепил свои позиции внутри страны, но и повысил статус России на геополитической карте страны. Благодаря поддержке российских военных сирийский диктатор Башар Асад не только смог удержать ускользающую власть, но и выбить поддерживаемых Западом повстанцев из Алеппо. И сегодня именно Россия играет ключевую роль в ближневосточном урегулировании.

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Фото: AFP

Первое место. Главной неожиданностью и ключевой персоной, которая не только потрясла мир в 2016 году, но, и будет определять развитие ключевых политических процессов в мире в 2017 году, стал Дональд Трамп.

Еще год назад никто из аналитиков не мог спрогнозировать, что известному американскому бизнесмену и миллиардеру удастся не то, что победить на президентских выборах, а даже пройти праймериз республиканцев. Но уже 20 января 2017 года Дональд Трамп произнесет слова клятвы и станет новым президентом США. А пока экспертам и аналитикам остается лишь гадать, какой будет политика нового главы самой мощной страны мира.
Путин, Меркель, трамп, эрдоган, фарадж
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"Сегодня"

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