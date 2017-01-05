"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей

"Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии

"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби, прервав победную серию "синих" в чемпионате Англии по футболу, которая длилась 13 матчей.

Встреча 20-го тура, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", завершилась победой "шпор" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Деле Алли, отличившийся в компенсированное время первого тайма и на 54-й минуте. Для "Тоттенхэма" эта победа стала пятой подряд в чемпионате Англии.