"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей
"Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии
"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби, прервав победную серию "синих" в чемпионате Англии по футболу, которая длилась 13 матчей.
Встреча 20-го тура, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", завершилась победой "шпор" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Деле Алли, отличившийся в компенсированное время первого тайма и на 54-й минуте. Для "Тоттенхэма" эта победа стала пятой подряд в чемпионате Англии.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|20
|16
|1
|3
|42-15
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|20
|12
|6
|2
|39-14
|42
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|20
|13
|3
|4
|41-22
|42
|5
|АРСЕНАЛ
|20
|12
|5
|3
|44-22
|41
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|20
|11
|6
|3
|31-19
|39
|7
|ЭВЕРТОН
|20
|8
|6
|6
|28-23
|30
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|9
|БОРНМУТ
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|10
|САУТГЕМПТОН
|20
|6
|6
|8
|19-25
|24
|11
|СТОК СИТИ
|20
|6
|6
|8
|24-32
|24
|12
|БЕРНЛИ
|20
|7
|2
|11
|22-31
|23
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|20
|6
|4
|10
|23-35
|22
|14
|УОТФОРД
|20
|6
|4
|10
|23-36
|22
|15
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|20
|4
|4
|12
|30-37
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|20
|4
|3
|13
|19-37
|15
|19
|СУОНСИ
|20
|4
|3
|13
|23-45
|15
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|20
|3
|4
|13
|17-44
|13
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