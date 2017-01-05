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"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей http://www.segodnya.ua/img/article/7857/65_main.1483618384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/65_tn.1483618384.jpg Мир "Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии

"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей

Сегодня, 14:06

"Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии

Лондонское дерби в Премьер-лиге. Фото AFP
Лондонское дерби в Премьер-лиге. Фото AFP

"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби, прервав победную серию "синих" в чемпионате Англии по футболу, которая длилась 13 матчей.

Встреча 20-го тура, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", завершилась победой "шпор" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Деле Алли, отличившийся в компенсированное время первого тайма и на 54-й минуте. Для "Тоттенхэма" эта победа стала пятой подряд в чемпионате Англии.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 20 16 1 3 42-15 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  ТОТТЕНХЭМ 20 12 6 2 39-14 42
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
5  АРСЕНАЛ 20 12 5 3 44-22 41
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 20 7 4 9 29-34 25
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  СТОК СИТИ 20 6 6 8 24-32 24
12  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
13  ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 23-35 22
14  УОТФОРД 20 6 4 10 23-36 22
15  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 20 4 4 12 30-37 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  СУОНСИ 20 4 3 13 23-45 15
20  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13
футбол, чемпионат Англии, Тоттенхэм, Челси Лондон

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Источник:

Р-спорт

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