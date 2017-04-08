Трагедия на свадьбе: 20 гостей погибли во время столкновения судна с баржей

30 пассажиров удалось спасти, а девять человек числятся пропавшими

Трагедией закончилась свадебная церемония на западе Мьянмы – пассажирское судно столкнулось с баржей. Погибли 20 человек – 16 женщин и четыре мужчины. 30 пассажиров удалось спасти, а девять человек числятся пропавшими.

Инцидент произошел ночью в портовом городе Патейн. Люди возвращались со свадебной церемонии.

Всего в лодке находились 80 пассажиров. Трагедия произошла ночью в порту города Патейн. Поисковая операция возобновилась утром следующего дня.

Ранее сообщалось, что в США разбился легкий самолет, погибли все, кто были на борту.