Трагедия на свадьбе: 20 гостей погибли во время столкновения судна с баржей
30 пассажиров удалось спасти, а девять человек числятся пропавшими
Трагедией закончилась свадебная церемония на западе Мьянмы – пассажирское судно столкнулось с баржей. Погибли 20 человек – 16 женщин и четыре мужчины. 30 пассажиров удалось спасти, а девять человек числятся пропавшими.
Инцидент произошел ночью в портовом городе Патейн. Люди возвращались со свадебной церемонии.
Всего в лодке находились 80 пассажиров. Трагедия произошла ночью в порту города Патейн. Поисковая операция возобновилась утром следующего дня.
Ранее сообщалось, что в США разбился легкий самолет, погибли все, кто были на борту.
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