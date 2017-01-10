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Трамп даст больше свободы своему кабинету – газета http://www.segodnya.ua/img/article/7867/41_main.1484037838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/41_tn.1484037838.jpg Мир Стиль руководства будущего президента США будет существено отличаться от стиля Барака Обамы

Трамп даст больше свободы своему кабинету – газета

Сегодня, 10:47

Стиль руководства будущего президента США будет существено отличаться от стиля Барака Обамы

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Стиль руководства избранного президента США Дональда Трампа будет кардинально отличаться от стиля его предшественника Барака Обамы, он предоставит большую свободу действий своему кабинету. Об этом пишет в понедельник газета Politico.

В окружении избранного президента говорят, что он будет управлять страной по тому же принципу, по какому руководил своей корпорацией: его администрация будет иметь широкую автономию в вопросах, касающихся работы министерств и ведомств, микроменеджментом Трамп заниматься не будет.

"Он нашел лучших людей на ключевые посты и даст им возможность свободно руководить, а сам будет оценивать, на что они способны. Он хочет, чтобы они показали высокий результат", – приводит издание слова главы техасского департамента сельского хозяйства Сида Миллера, который недавно встречался с командой Трампа.

Газета пишет со ссылкой на неназванного члена переходной команды, что Трамп дал своей будущей администрации "зеленый свет" на полную перестройку внутри федеральных агентств.

"Он не хочет, чтобы они работали как раньше", – отметил собеседник Politico.

Он добавил, что на реорганизацию в министерствах будет отведено полгода. Миллер с этим не согласился: "Полугода не потребуется. Они будут выглядеть по-другому уже через месяц".

По словам бывших сотрудников Трампа, он, как правило, лишь обрисовывает стратегию в целом, а ее реализацию отдает на откуп своим топ-менеджерам. Иногда он ставит одну и ту же задачу сразу перед несколькими людьми, чтобы создать между ними конкуренцию, пишет издание.

Однако случается, что избранный президент уделяет повышенное внимание, казалось бы, незначительным деталям – как, к примеру, цвет пола в строящемся отеле или другим мелочам, рассказали Politico бывшие сотрудники миллиардера.
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Источник:

Интерфакс

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