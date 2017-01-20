Трамп: дождь на инаугурации докажет, что на голове не парик
Американский лидер оригинально отшутился по поводу возможных осадков во время его присяги
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что если на сегодняшней инаугурации пойдет дождь, то это докажет, что у него волосы свои и парик он не носит. Об это заявил четверг на приеме в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По словам Трампа, его не беспокоят возможные осадки во время присяги.
"Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно. Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове — ред.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", — пошутил избранный президент.
Ранее популярному американскому телеведущему Джимми Фэллону удалось устроить настоящую головоторепку в телеэфире на тот момент еще кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Политик разрешил потрогать свою шевелюру.
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