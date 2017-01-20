Трамп: дождь на инаугурации докажет, что на голове не парик

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что если на сегодняшней инаугурации пойдет дождь, то это докажет, что у него волосы свои и парик он не носит. Об это заявил четверг на приеме в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Трампа, его не беспокоят возможные осадки во время присяги.

"Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно. Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове — ред.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", — пошутил избранный президент.

Ранее популярному американскому телеведущему Джимми Фэллону удалось устроить настоящую головоторепку в телеэфире на тот момент еще кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Политик разрешил потрогать свою шевелюру.