Трамп хочет контролировать санкции против РФ – СМИ

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России

Белый дом планирует через республиканцев в Палате представителей внести изменения в законопроект о новых санкциях против России с целью получения президентом Дональдом Трампом возможности их изменения или отмены.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа.

"Белый дом обеспокоен тем, что законопроект свяжет ему руки при работе над российско-американскими отношениями, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон", – говорится в статье.

Источник подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России, хотя "последствия любого вето пока не обсуждались".

"Поскольку Госдепартамент активно взаимодействует с законодателями, Белый дом уверен, что у него есть союзники в Палате представителей, которые также обеспокоены перспективой нарушения традиции и ограничением контроля исполнительной власти над санкциями", – пишет издание.

Напомним, на этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Теперь документ должен пройти одобрение в Палате представителей, а затем он отправится на подпись президенту США.