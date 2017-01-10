Трамп и его команда: от кого в Белом доме ждать помощи Украине, а кого относят к симпатикам Путина

С понедельника профильные комитеты американского Конгресса и Сената уже начали рассматривать предложенные Дональдом Трампом кандидатуры в его Администрацию и Кабинет. Больше всего споров и дискуссий ожидается сегодня, когда на собеседования к конгрессменам придут кандидаты на посты госсекретаря, ЦРУ, министров торговли, труда и образования. В особенности на пост госсекретаря, куда Трамп предложил бывшего главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Но вряд ли демократам удастся заблокировать его назначение. Дело в том, что несколько лет назад помощники Обамы в Сенате ограничили право вето меньшинства в кадровых вопросах, поэтому Тиллерсона можно одобрить простым большинством – 51 голосом "за". Но у республиканцев в Сенате всего 52 голоса, а учитывая негативные высказывания минимум 4-х сенаторов-республиканцев в адрес Тиллерсона, интрига будет держаться до последнего.

Рекс Тиллерсон (слева) встречается с сенатором-демократом от штата Делавер Крисом Кунсом, входящим в комитет по международным отношениям, который будет рассматривать кандидатуру на пост госсекретаря. Фото: AFP

Правда сам Трамп не сомневается, что все предложенные им кандидатуры утвердят. "Они лучшие, высочайшего уровня, думаю, утверждение пройдет хорошо", – заявил на днях Трамп журналистам в Нью-Йорке.

По прогнозам аналитиков и экспертов, новый Кабинет американского президента рискует войти в историю как самый состоятельный. Его уже прозвали "кабинетом миллиардеров". До этого, правда "кабинетом миллионеров", называли лишь правительство Джорджа Буша-младшего. Украинскую власть в первую очередь интересует, какой будет политика нового Кабинета и Администрации США по отношению к российской агрессии на Донбассе, аннексии Крыма и вопросу предоставления помощи Украине. Проанализировав главные кадровые предложения Дональда Трампа, можно отметить ярых противников России, кандидатов в министры обороны Джеймса Мэттиса и ЦРУ Дэна Коутса. Переизбранный на пост главы республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл был одним из соавторов законопроекта о предоставлении Украине летального оружия. Относительно проукраинским можно считать и нового вице-президента Майка Пенса. Однако надеяться на то, что он будет уделять украинскому вопросу столько же внимания, как и Джо Байден, не стоит.

Многие республиканцы приписывают Байдену и госсекретарю Джону Керри провал американской политики на российском поприще. За ее пересмотр выступают откровенно пророссийские кандидаты Трампа в Кабинет и Администрацию, которые советуют ему заключить с Россией сделку по Украине по так называемому "плану Киссинджера": Россия выполняет Минские соглашения, Штаты закрывают глаза на аннексию Крыма. Сам же Киссинджер, который может стать советником Трампа, в вопросе Украины настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. "Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", – говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Мнение Киссинджера могут подкрепить и доводы советника Трампа по вопросам нацбезопасности и обороны Майкла Флинна. Авторитетные американские издания называют его одним из идеологов связки России и США по сирийскому вопросу, а на Трампа Флинн имеет даже большее влияние, чем будущий министр обороны Джеймс Мэттис. Бывший посол США в Украине Джон Хербст говорит, что многие в окружении Трампа понимают истинное лицо Путина и России. Другие всерьез говорят о приближающейся сделке Вашингтона и Москвы по Украине и советуют Киеву побыстрее проводить реформы, а не обвинять во всех бедах "руку Кремля", надеясь на помощь Запада.

ТОП-10 кадровых инициатив Трампа, которые повлияют на политику США по Украине

Майк Пенс. Фото AFP

Вице-президент Майк Пенс. Бывший губернатор Индианы и член Палаты представителей от 6-го и 2-го избирательного округа Индианы. Еще во время предвыборной гонки оппоненты обвиняли Пенса в том, что он как-то перепутал Индию с Индонезией. На что в штабе Трампа вспомнили, как Обама перепутал Мальвинские острова с Мальдивскими. В отличие от Трампа, Пенс признал российский след в хаккерских атаках на сервера демократов. На посту губернатора Индианы он проявил себя как ярый консерватор: сокращал расходы на университеты, социальные услуги, тюрьмы, подписал закон, который позволял бизнесу отказывать геям в обслуживании на основании религиозных убеждений, ограничил аборты в штате. О России Пенс неоднократно высказывался критически, как в контексте Украины, так и по Сирии. Но аналитики отмечают, что Пенс, скорее всего, будет уделять меньше внимания украинскому вопросу, чем его предшественник Джо Байден, пребывая скорее в тени нового госсекретаря.

Рекс Тиллерсон. Фото AFP

Госсекретарь Рекс Тиллерсон. Бывший глава нефтегазового гиганта ExxonMobil с 41-летним стажем работы в компании. Тиллерсон – кавалер российского ордена Дружбы (высшая российская награда для иностранцев), врученного лично Владимиром Путиным, много лет работал с Россией и выступал за отмену санкций, которые мешают развитию проекта "Сахалин-1" с "Роснефтью" в Арктике. Все западные СМИ и аналитики окрестили такое кадровое предложение как "новый этап отношений с Россией", о которых Трамп неоднократно говорил во время предвыборной кампании. А республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио назвали связи Тиллерсона поводом для тревоги. Американские и европейские аналитики отмечают, что главной задачей Тиллерсона первое время после назначения станет поиск точек соприкосновения с Кремлем по Сирии и Украине. А здесь, как известно, может сработать скандальноизвестный "план Киссинджера".

Генри Киссинджер. Фото AFP

Советник по вопросам иностранных дел Генри Киссинджер. Экс-госсекретарь при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. В 1969-1977 гг. был инициатором разрядки отношений США и СССР, заключил Парижское мирное соглашение по завершению войны во Вьетнаме и был инициатором сближения США с Китаем. Сейчас на это надеяться не приходится, так как Трамп, похоже, выбрал политику конфронтации с КНР. А вот с Россией все, похоже, совсем наоборот. Президент РФ поддерживал теплые отношения с экс-госсекретарем, даже когда отношения Москвы и Вашингтона испортились. В вопросе Украины Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. Сейчас западные СМИ называют его автором "плана Киссинджера": Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, в свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

Трамп и Джеймс "Mad Dog" Мэттис Фото AFP

Министр обороны Джеймс Мэттис. Отставной 66 летний генерал морской пехоты по прозвищу "Бешеный пес" и "Воин монах", так как не был женат, не имеет детей и всю свою жизнь посвятил армейской службе. Военную службу начал в Корпусе морской пехоты США в 1969 году. В 1991 году принимал участие в войне в Персидском заливе, позднее – в операции в Афганистане, а с 2003 года командовал дивизией в Ираке. В 2010-2013 гг. командовал американским военным контингентом на Ближнем Востоке и жестко критиковал политику Барака Обамы в этом регионе. После ухода в отставку занимался научной деятельностью. Исповедует более жесткую позицию по отношению к Ирану (как и Трамп, выступает за разрыв ядерного соглашения) и террористическим организациям вроде "Исламского государства" и аль-Каиды. Военную агрессию России против Украины называл "значительно более острой и серьезной", чем считают в Вашингтоне и ЕС, а главной целью Владимира Путина считает раскол НАТО.

Майкл Флинн. Фото AFP

Советник по вопросам нацбезопасности и обороны Майкл Флинн. После Тиллерсона и Киссинджера фигура Майкла Флинна – наиболее скандальная и противоречивая. В апреле 2012 года Обама назначил его директором Управления разведки Министерства обороны. Спустя два года Флинн объявил об отставке. СМИ писали, что он ушел из-за недовольства военным руководством и президентом стилем его работы. Сам Флинн говорил, что уволился из-за разногласий с Администрацией Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Впрочем, этот кадровый военный хоть и имеет на одну генеральскую звезду меньше Мэттиса, но, по словам американских аналитиков, на Трампа имеет намного больше влияния. Как и Тиллерсона, Флинна считают пророссийским, он неоднократно высказывался за сотрудничество США и РФ по противодействию "Исламскому государству". По словам украинских экспертов, Майк Флинн комментировал события вокруг Украины в ключе российской пропаганды и даже брал участие в праздновании канала Russia Today, а с поздравлениями там выступал сам Путин.

Дэн Коутс. Фото из Википедии

Глава Нацразведки Дэн Коутс. Бывший 73-летний сенатор-республиканец от штата Индиана, посол США в Германии и член Палаты представителей США от 4-го округа Индианы. Жесткий критик Кремля, требовал от Барака Обамы ответных действий против России за аннексию украинского Крыма и войну на Донбассе, за что Коутсу запретили въезд в Россию. Его считают одним из инициаторов санкций против Кремля. Глава ЦРУ будет одним из основных советников американского президента по вопросам внешней разведки. Именно он координирует действия всех американских разведслужб. По данным авторитетных американских СМИ, Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, которое полагает, что Кремль помог ему победить на выборах.

Джон Келли. Фото из Википедии

Министр внутренней безопасности Джон Келли. Как и Мэттис, кадровый морской пехотинец с 1970 года, несколько раз командовал миссиями в Ираке, был помощником министров обороны Роберта Гейтса при Буше-младшем и Обаме и Леона Панетты при Обаме. Отставного генерала Морской пехоты, 66-летнего Джона Келли называют "темной лошадкой" в военном кадровом резерве Трампа. Ожидается, что он будет предварять в жизнь предвыборные обещания президента в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией. Но до сих пор непонятно, какой будет его позиция по России. Одни называют его сторонником взглядов Мэттиса, другие говорят, что его специализация будет ограничиваться исключительно борьбой с терроризмом и незаконной миграцией.

Стив Бэннон. Фото из Википедии

Главный советник Трампа Стивен Бэннон. Еще одна скандальная фигура в Администрации новоизбранного президента с крайне правыми взглядами, возглавлявший предвыборный штаб Трампа. Бэннон успел поработать инвестиционным банкиром, продюсером в Голливуде и послужить на флоте. В 2012 году он возглавил новостной сайт Breitbart. В период его руководства СМИ неоднократно публиковало материалы с антиисламскими и сексистскими заголовками. А после назначения Бэннона главным советником Трампа некоторые аналитики и даже республиканцы называли его расистом правого фашистского толка.

Трамп с дочерью Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером. Фото AFP

Старший советник по вопросам торговли и связям со странами Ближнего Востока в Белом Доме Джаред Кушнер. Зять Дональда Трампа – муж старшей дочери новоизбранного президента Иванки Трамп. Бизнесмен на рынке недвижимости в Нью-Йорке, унаследовавший свою девелоперскую империю от отца Чарльза Кушнера, который ранее был спонсором демократов и осужден на 2 года тюрьмы из-за уклонения от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. Помимо строительного бизнеса 35-летний Джаред Кушнер владеет газетой New York Observer. В штабе Дональда Трампа руководил интернет-стратегиями и занимался подбором кадров. Как и у Трампа, у Джареда нет опыта госуправления. Но даже не это вызвало бурную реакцию СМИ и критику демократов. Они ссылаются на то, что назначение может противоречить американскому законодательству о запрете кумовства. Но закон не мешает Джареду быть внештатным советником.

Митч Макконнелл. Фото AFP

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Ключевой партнер Дональда Трампа по законотворческой работе. Возглавляет республиканское большинство в Сенате с 2007 года. Был одним из соавторов законопроекта о предоставлении Украине летального оружия и предупреждал Россию о готовности США защищать своих союзников по НАТО. В то время как Трамп заявлял, что не стал бы автоматически гарантировать безопасность всем странам-членам Альянса.