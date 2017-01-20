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Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации http://www.segodnya.ua/img/article/7903/54_main.1484940411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/54_tn.1484940411.jpg Мир Трамп после инаугурации направился на торжественный обед

Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации

Сегодня, 21:26

Трамп после инаугурации направился на торжественный обед

Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации, фото AFP
Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации, фото AFP

Президент США Дональд Трамп и его побежденный соперник на выборах в ноябре Хиллари Клинтон обменялись рукопожатиями после инаугурации, свидетельствуют кадры телетрансляции.

Трамп после инаугурации направился на торжественный обед в здание Капитолия. Клинтон присутствовала на инаугурации и обеде вместе с мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном.

В ходе предвыборной кампании Трамп и Клинтон неоднократно оказывались в заголовках новостей из-за того, что отказывались пожимать друг другу руки на теледебатах.
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Источник:

РИА Новости

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