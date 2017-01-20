Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации

Трамп после инаугурации направился на торжественный обед

Президент США Дональд Трамп и его побежденный соперник на выборах в ноябре Хиллари Клинтон обменялись рукопожатиями после инаугурации, свидетельствуют кадры телетрансляции.

Трамп после инаугурации направился на торжественный обед в здание Капитолия. Клинтон присутствовала на инаугурации и обеде вместе с мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном.

В ходе предвыборной кампании Трамп и Клинтон неоднократно оказывались в заголовках новостей из-за того, что отказывались пожимать друг другу руки на теледебатах.