Трамп и Пенс присягнули американскому народу (видео)
Новый американский лидер поклялся в верности и защите американского народа
Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.
Новый американский лидер поклялся в верности американскому народу.
"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять должностные обязанности президента США и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию США. Пусть поможет мне Бог", – сказал Трамп.
Также принял присягу и второе лицо государства, вице-президент Майкл Пенс.
Майкл Пенс. Фото: скриншот
"Я, Майкл Пенс, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности вице-президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – присягнул Пенс.
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