Трамп и Пенс присягнули американскому народу (видео)

Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.

Новый американский лидер поклялся в верности американскому народу.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять должностные обязанности президента США и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию США. Пусть поможет мне Бог", – сказал Трамп.

Также принял присягу и второе лицо государства, вице-президент Майкл Пенс.

Майкл Пенс. Фото: скриншот

"Я, Майкл Пенс, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности вице-президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – присягнул Пенс.