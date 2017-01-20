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Трамп и Пенс присягнули американскому народу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/12_main.1484932522.png http://www.segodnya.ua/img/article/7903/12_tn.1484932522.png Мир Новый американский лидер поклялся в верности и защите американского народа

Трамп и Пенс присягнули американскому народу (видео)

Сегодня, 19:17

Новый американский лидер поклялся в верности и защите американского народа

Дональд Трамп принимает присягу. Фото: скриншот
Дональд Трамп принимает присягу. Фото: скриншот

Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.

Новый американский лидер поклялся в верности американскому народу.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять должностные обязанности президента США и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию США. Пусть поможет мне Бог", – сказал Трамп.

Также принял присягу и второе лицо государства, вице-президент Майкл Пенс.

.png_01Майкл Пенс. Фото: скриншот

"Я, Майкл Пенс, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности вице-президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – присягнул Пенс.
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"Сегодня"

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