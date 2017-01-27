Трамп идет на конфронтацию с Путиным в Сирии – Der Spiegel

Сегодня, 11:52

Как отмечалось, вплоть до настоящего времени Кремль выступал категорически против создания бесполетных зон

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Недавно президент США Дональд Трамп высказался за создание бесполетных зон над некоторыми районами Сирии. Также Трамп хочет создать на сирийской территории спецзоны, где беженцы могли бы безопасно укрыться от авиаударов российских ВКС и авиации режима Асада. Но этот план стал неожиданностью, ведь это означает, что Трамп идет на конфронтацию с Россией. Об этом пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Кристоф Зюдов, напоминая, что вплоть до настоящего времени Кремль выступал категорически против создания таких зон, а российские власти постоянно твердили, что подобный шаг будет расценен как незаконная военная интервенция и на него будет дан соответствующий ответ, пишет Inopressa.

На сей раз пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал довольно сдержанно, отметив, что Белый дом "с Москвой этот вопрос не обсуждал, и ему следовало бы просчитать все возможные последствия такой бесполетной зоны".

Предшественник Трампа Барак Обама "всегда выступал против создания бесполетных зон над Сирией, поскольку это потребовало бы серьезного увеличения военных затрат".

Тогдашний глава американского Генштаба Мартин Демпси еще в 2013 году оценил стоимость подобной операции в миллиард долларов в месяц, признав необходимость отправки в регион дополнительных самолетов, авианосцев и сухопутных войск для защиты мирного населения и недопущения использования зон безопасности повстанцами или террористическими группировками в качестве места, где бы они планировали и готовили наступления.

"В целом план сопряжен со значительными рисками, – продолжает автор. – В частности, бесполетная зона имеет смысл лишь тогда, когда за ней следят. Иными словами, Соединенным Штатам придется сбивать над зоной каждый сирийский или российский бомбардировщик. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми".

Зюдов напоминает, что Трамп во время предвыборной кампании громко выступал против конфронтации с Россией из-за конфликта в Сирии и утверждал: "Если слушать Хиллари Клинтон (также выступавшую за бесполетную зону. – Ред.), сирийской конфликт закончится Третьей мировой войной".

"И вот спустя одну неделю президентства в Белом доме такой поворот", – пишет Зюдов.

Как известно, пресс-секретарь МИД Турции Хюсейн Муфтуглу заявил, что Анкара ожидает результатов обещания президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии.

"Мы видели призыв президента США о создании зон безопасности. Важны результаты призыва президента. Мы изучим его дальнейшие распоряжения и оценим их... Создание безопасных зон – это то, за что Турция выступала с самого начала. Лучшим примером является Джераблус", – заявил Муфтуглу.
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