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Трамп: "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет http://www.segodnya.ua/img/article/7874/20_main.1484162299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/20_tn.1484162299.jpg Мир По мнению избранного президента США, "все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях"

Трамп: "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет

Сегодня, 21:18

По мнению избранного президента США, "все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что в отношениях с Россией нет "кнопки перезагрузки", отношения или наладятся, или нет, передает ТАСС.

"Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией – ред.) нет, или мы найдем общий язык, или нет. Я надеюсь, что найдем общий язык, может и нет, это тоже возможно, но... Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях ", – заявил Трамп.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо.
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