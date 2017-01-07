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Трамп: "Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/36_main.1483813022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/36_tn.1483813022.jpg Мир Избранный президент США пообещал работать с Россией, "чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире"

Трамп: "Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас"

Сегодня, 20:20

Избранный президент США пообещал работать с Россией, "чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп назвал тех, кто выступает против хороших отношений между США и Россией, "глупыми людьми", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Трамп пообещал работать с Россией, "чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире". "Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Только "неразумные" люди или дураки думают, что это плохо!" – отметил он. – "Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и две страны, возможно, будут работать вместе для того, чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире", – добавил Трамп.

Накануне американская разведка обнародовала отчет по расследованию серии кибератак, произошедших накануне выборов президента США. В нем говорится о том, что российский президент Владимир Путин пытался помочь победе на выборах в США Дональда Трампа.
В частности, в рассекреченном отчете говорится, что российский президент лично приказал развернуть кампанию, имевшую целью повлиять на выборы в США.

В ответ на отчет Дональд Трамп заявил, что данные разведки не предоставляют никаких свидетельств того, что кибератаки повлияли на результаты выборов.
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