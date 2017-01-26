Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая – Financial Times

Сегодня, 10:13

Как отмечается, новый президент США постоянно грозится прижать Китай к стене, но справиться с КНР – это не надавить на зависимую от американского рынка Мексику

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Дональд Трамп победил на выборах в США, обещая "сделать Америку снова великой". И теперь ему придется выполнить это обещание. Ему нужно создать новые рабочие места и улучшить уровень жизни "забытых" американцев, которые за него голосовали. Похоже, новый президент США считает самым простым способом это сделать – перестроить экономические отношения с миром, в частности с Китаем. Об этом на страницах Financial Times пишет глава британской компании OGN Group Александр Темерко.

Он обращает внимание на то, что Трамп постоянно грозится прижать Китай к стене. Очевидно, он хочет добиться быстрого повышения уровня жизни в своей стране за счет ослабления Пекина, заставляя его постоянно оглядываться на интересы Вашингтона. Но Китай – не легкий соперник. Его экономика и влияние очень сильны. И справиться с КНР – это не надавить на зависимую от американского рынка Мексику. Поэтому, по мнению британского бизнесмена, Трампу понадобятся союзники для воплощения старой стратегии: разделяй и властвуй.

И именно поэтому новому президенту США нужна Россия. Дружба с Москвой против Китая принесла бы Трампу много возможностей. Он бы смог наладить новые связи с Ираном и Ираком. России такая дружба тоже нужна, поскольку ее экономика на грани после трех лет санкций. В следующем году пройдут президентские выборы, поэтому Владимиру Путину нужны хорошие новости.

По мнению автора, США могут пожертвовать Украиной ради этой дружбы с Кремлем. Администрация Трампа может признать аннексию Крыма и даже "позволить Путину воплотить все свои амбиции на Востоке Украине, в Молдове и Балтии", отдав также ему борьбу с терроризмом в Сирии.

Но цена всех этих уступок будет высокой, Путину придется предать союз с Китаем, который все три года поддерживал Россию под давлением санкций, а также помогал самому российскому президенту и его окружению. "Путину придется принять решение, понимая, что какого бы друга он не избрал, другой постарается, чтобы его жизнь не была легкой", – говорится в статье.

Ранее издание Washington post писало, что отказ США от Транстихоокеанского партнерства дает серьезные бонусы Китаю, который уже несколько лет критикует идею договора. С другой стороны – отказ от договора вселяет в Пекин страх, что новый президент США таки решил исполнять свои предвыборные обещания. Следующим таким обещанием может быть торговая война с Китаем.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. Кроме того он заявил, что Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
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Источник:

ZN.ua

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