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Трамп: Мы будем определять курс Америки и мира много лет http://www.segodnya.ua/img/article/7903/15_main.1484933297.png http://www.segodnya.ua/img/article/7903/15_tn.1484933297.png Мир Он отметил, что благодаря объединению американцев, страна восстановила силы и справится с любыми вызовами

Трамп: Мы будем определять курс Америки и мира много лет

Сегодня, 19:29

Он отметил, что благодаря объединению американцев, страна восстановила силы и справится с любыми вызовами

Дональд Трамп. Фото: скриншот
Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне США будут определять курс не только Америки, но и всего мира. Об этом он заявил во время инаугурационной речи в Белом доме.

Он отметил, что американцы как никогда объединились и сделали работу по восстановлению страны.

"Мы, граждане Америки. Сейчас мы объединились и сделали работу по восстановлению страны и восстановлению ее силы для всех людей. Вместе мы будем определять курс Америки и курс мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами, с тяготами. Но мы все сделаем. Каждые четыре года мы собираемся здесь, на этих ступенях, чтобы мирно передать власть. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь во время процесса перехода. Они были прекрасны. Спасибо", – заявил Трамп.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.
США, инаугурация, трамп, америка
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"Сегодня"

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