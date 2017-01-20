Трамп: Мы будем определять курс Америки и мира много лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне США будут определять курс не только Америки, но и всего мира. Об этом он заявил во время инаугурационной речи в Белом доме.

Он отметил, что американцы как никогда объединились и сделали работу по восстановлению страны.

"Мы, граждане Америки. Сейчас мы объединились и сделали работу по восстановлению страны и восстановлению ее силы для всех людей. Вместе мы будем определять курс Америки и курс мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами, с тяготами. Но мы все сделаем. Каждые четыре года мы собираемся здесь, на этих ступенях, чтобы мирно передать власть. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь во время процесса перехода. Они были прекрасны. Спасибо", – заявил Трамп.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.