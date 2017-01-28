Трамп на 100% заверил в соблюдении обязательств США перед НАТО – премьер Великобритании

Сегодня, 03:09

Она также сообщила, что обсудила с Трампом важность продолжения обеспечения Альянса всем необходимым в противостоянии терроризму и кибервойнам

Тереза Мэй и Дональд Трамп, фото AFP
Тереза Мэй и Дональд Трамп, фото AFP

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй отмечает, что президент США Дональд Трамп на 100% заверил в соблюдении обязательств Соединенных Штатов перед НАТО.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Трампом.

"Относительно сотрудничества в области обороны и безопасности мы едины в нашем признании НАТО как бастиона коллективной безопасности. И сегодня мы вновь подтвердили наше твердое обязательство перед Альянсом. Господин президент, я думаю, вы сказали, вы подтвердили, что вы на 100% за НАТО", – подчеркнула Мэй.

Она также сообщила, что обсудила с Трампом важность продолжения обеспечения Альянса всем необходимым в противостоянии терроризму и кибервойнам.

Кроме того, глава британского правительства подчеркнула, что согласилась продолжать усилия для поощрения европейских лидеров придерживаться обязательства о выделении не менее 2% ВВП на оборону, чтобы "наш груз был как можно справедливее распределен".
США, президент, трамп, усилия, дональд трамп, премьер-министр, обязательства, президент США, мэй, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп на 100% заверил в соблюдении обязательств США перед НАТО – премьер Великобритании". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Королева Великобритании Елизавета II, фото AFP

Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию

Вчера, 23:52

Трамп принял приглашение королевы

Политика

Тереза Мэй, фото AFP

Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений – Мэй

Вчера, 21:11

По ее словам, позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясн  

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России

Вчера, 08:52

Премьер-министр Великобритании призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы"

Мир

Тереза Мэй. Фото: AFP

В правительстве Мэй ответили на вердикт Верховного суда по Brexit

24 Января, 13:08

Решение суда не меняет планов проавительства по срокам запуска 50 статьи Лиссабонского договора

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования