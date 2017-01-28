Трамп на 100% заверил в соблюдении обязательств США перед НАТО – премьер Великобритании

Она также сообщила, что обсудила с Трампом важность продолжения обеспечения Альянса всем необходимым в противостоянии терроризму и кибервойнам

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй отмечает, что президент США Дональд Трамп на 100% заверил в соблюдении обязательств Соединенных Штатов перед НАТО.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Трампом.

"Относительно сотрудничества в области обороны и безопасности мы едины в нашем признании НАТО как бастиона коллективной безопасности. И сегодня мы вновь подтвердили наше твердое обязательство перед Альянсом. Господин президент, я думаю, вы сказали, вы подтвердили, что вы на 100% за НАТО", – подчеркнула Мэй.

Она также сообщила, что обсудила с Трампом важность продолжения обеспечения Альянса всем необходимым в противостоянии терроризму и кибервойнам.

Кроме того, глава британского правительства подчеркнула, что согласилась продолжать усилия для поощрения европейских лидеров придерживаться обязательства о выделении не менее 2% ВВП на оборону, чтобы "наш груз был как можно справедливее распределен".