Трамп начал переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп начал переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter.

Он отметил, что после 45-минутных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп созвонился с Путиным.

"После 45 минутного разговора с Меркель, теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", – написал Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C