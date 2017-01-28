Трамп начал переговоры с Путиным

Сегодня, 19:38

Разговор президента США с российским лидером начался сразу после общения Трампа с Меркель

Трамп в окружении помощников говорит с Путиным. Фото: Twitter
Трамп в окружении помощников говорит с Путиным. Фото: Twitter

Президент США Дональд Трамп начал переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter.

Он отметил, что после 45-минутных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп созвонился с Путиным.

"После 45 минутного разговора с Меркель, теперь звонок к третьему из пяти глав правительств, разговор с президентом Путиным", – написал Спайсер.

Как сообщалось, Трамп провел переговоры с Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым договорился о сотрудничестве и встречи в США. Подробностей же по переговорам с Меркель – нет.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказывал, что во время переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема Украины, однако не стоит ожидать, что будут приняты какие-то решения в отношении нашей страны.
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"Сегодня"

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