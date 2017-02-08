Трамп намерен сыграть в гольф с премьером Японии и Королевой Елизаветой второй

По словам президента США, человек лучше раскрывается на гольф-поле, чем на деловом обеде

Поле для гольфа сделать полем своих политических побед стремится новый президент США. К лункам Дональд Трамп приглашает и японского премьера, и даже ... 90-летнюю королеву Елизавету Вторую.

На этой неделе Дональд Трампа намерен сыграть в гольф с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Человек лучше раскрывается на гольф-поле, чем на деловом обеде. Сначала мы встретимся в Белом доме. На следующий день поедем во Флориду на Палм Бич. Там пройдем круг", – рассказал Трамп.

До сих пор Дональд Трамп критиковал не выгодные для Америки торговые отношения с Японией. Поэтому Токио возлагает большие надежды на эту встречу.

"Это хорошая возможность для двух лидеров наладить деловые отношения. Возможность продемонстрировать, что партнерство наших стран – непоколебимое", – говорит Йошехиде Шуга, Главный секретарь кабинета министров Японии.

Также на поле для гольфа администрация президента США предложила встречу Королеве Елизавете второй.