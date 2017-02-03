Трамп намерен ужесточить санкции против Ирана

Сегодня, 06:10

Белый дом намерен в пятницу ужесточить санкции против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

3 февраля Белый дом намерен ужесточить санкции против иранских компаний в качестве ответной меры на испытание Тегераном баллистической ракеты. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, источник агентства Reuters утверждает, что под ограничения попадут восемь юридических лиц, чьи действия признаны связанным с терроризмом по действующему законодательству США. Еще 17 подпадут за санкции из-за причастности к запуску ракеты.

Источник указал, что санкции против Ирана не будут противоречить ядерной сделке с Тегераном.

Ранее экс-претендент на пост президента США от Республиканской партии Марко Рубио заявил, что новые ограничительные меры коснутся Корпуса стражей иранской революции, а также авиакомпании Mahan Air. Он заявил, что "настало время начать наступление на иранский режим, поддерживающий террористов".

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал ядерную сделку с Ираном – он считает сделку между США и Ираном ужасной и напомнил в свете запусков иранцами баллистической ракеты, что Вашингтон спас эту страну, дав 150 миллиардов долларов.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы".

14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что действия Ирана, включая запуск баллистической ракеты, являются провокационными и требуют ответа международного сообщества.
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