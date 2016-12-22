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Трамп назначил автора книги "Смерть из Китая" главой совета Белого дома по торговле http://www.segodnya.ua/img/article/7819/0_main.1482395744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/0_tn.1482395744.jpg Мир В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой"

Трамп назначил автора книги "Смерть из Китая" главой совета Белого дома по торговле

Сегодня, 10:32

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой"

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что намерен серьезно изменить отношения с Китаем, объявив о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле, сообщает "Голос Америки".

Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.

Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой".

Автор книги "Смерть из Китая", Наварро является сторонником жесткой линии в отношении Пекина.

Он не согласен с предостережениями, что введение санкций против Китая может развязать деструктивную торговую войну, если в ответ Пекин примет меры против американского импорта.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, что в отношениях Китая и США возникает новая неопределенность. При этом дипломат выразил надежду, что они останутся стабильными.
Китай, США, трамп, Белый дом, наварро

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