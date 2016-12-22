Трамп назначил автора книги "Смерть из Китая" главой совета Белого дома по торговле

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что намерен серьезно изменить отношения с Китаем, объявив о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле, сообщает "Голос Америки".

Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.

Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой".

Автор книги "Смерть из Китая", Наварро является сторонником жесткой линии в отношении Пекина.

Он не согласен с предостережениями, что введение санкций против Китая может развязать деструктивную торговую войну, если в ответ Пекин примет меры против американского импорта.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, что в отношениях Китая и США возникает новая неопределенность. При этом дипломат выразил надежду, что они останутся стабильными.