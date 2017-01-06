Трамп назвал действия Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
Трамп считает, что шумиха вокруг якобы российских кибератак во время выборов президента США политически обусловлена
Избранный президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" действия нынешней американской администрации в отношении России.
"Они (администрация президента- Ред.) потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган в свое время. Им очень стыдно за это. В определенной степени происходящее – охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом", – сказал Трамп, отвечая на вопрос New York Times, почему столько внимания уделяется кабератакам, приписываемым России.
Издание взяло интервью у избранного президента за три часа до того, как руководство разведки проведет брифинг для Трампа относительно якобы имевших место российских кибератак.
Трамп напомнил, что "Китай относительно недавно взломал информацию о 20 млн госслужащих США"- сказал он, ссылаясь таким образом на утечку информации с компьютеров в 2014 и 2015 годах. "И почему об этом даже никто не говорит? Это политическая охота на ведьм",- подчеркнул избранный президент.
Он также выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется самим содержимым взломанных электронных писем. По его словам, ставшая достоянием общественности переписка указывает на то, что Хиллари Клинтон заранее получала информацию о вопросах, которые ей будут задавать на дебатах, а также "множество других моментов, которые просто ужасают". "На это почему никто жалуется?", – сказал Трамп.
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