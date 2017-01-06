Трамп назвал действия Обамы в отношении России "охотой на ведьм"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" действия нынешней американской администрации в отношении России.

"Они (администрация президента- Ред.) потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган в свое время. Им очень стыдно за это. В определенной степени происходящее – охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом", – сказал Трамп, отвечая на вопрос New York Times, почему столько внимания уделяется кабератакам, приписываемым России.

Издание взяло интервью у избранного президента за три часа до того, как руководство разведки проведет брифинг для Трампа относительно якобы имевших место российских кибератак.

Трамп напомнил, что "Китай относительно недавно взломал информацию о 20 млн госслужащих США"- сказал он, ссылаясь таким образом на утечку информации с компьютеров в 2014 и 2015 годах. "И почему об этом даже никто не говорит? Это политическая охота на ведьм",- подчеркнул избранный президент.

Он также выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется самим содержимым взломанных электронных писем. По его словам, ставшая достоянием общественности переписка указывает на то, что Хиллари Клинтон заранее получала информацию о вопросах, которые ей будут задавать на дебатах, а также "множество других моментов, которые просто ужасают". "На это почему никто жалуется?", – сказал Трамп.