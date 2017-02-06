Трамп назвал Иран террористическим государством "номер один"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "абсолютно не уважает" США и является "террористическим государством номер один". Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает "112 Украина".

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", – сказал он.

Трамп пообещал действовать в отношении Ирана с позиции санкций и добавил, что США "уже начали это делать".

Он отметил, что не будет заранее предупреждать о своих действиях. По словам Трампа, он всегда критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот заранее предупреждали о переброске войск "в Мосул или в другие места".

Напомним, США ввели новые санкции в связи с запусками ракет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт испытания новой баллистической ракеты. Он заявил, что проведенные испытания не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в июле 2015 года.