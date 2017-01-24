Трамп не помог, на кого теперь надеяться, – Сотник задал вопрос москвичам (видео)

После заявления Медведева, что что России не стоит рассчитывать на скорую отмену Западом санкций, журналист Саша Сотник провел опрос среди россиян

После заявления Дмитрия Медведева с трибуны съезда "Единой России" о том, что санкции с России не снимут российский журналист Саша Сотник поинтересовался у москвичей: на кого теперь надеяться и чего ожидать?

Респонденты практически единодушно заявили, что "вся надежда на себя самих", и что "мы выйдем из кризиса самостоятельно".

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На вопрос о предпосылках неизбежного процветания последовал ответ "у нас есть Путин, он разберется".

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит рассчитывать на скорую отмену Западом санкций. "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

Ранее Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в обмен на снижение ядерного потенциала. У Путина ответили на данное предложение отказом.

Напомним, отношения США и России ухудшились в 2014 году, после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Вашингтон ввел против Москвы экономические санкции и несколько раз их усиливал.