Трамп не уверен, сможет ли поладить с Путиным

Сегодня, 08:54

Президент США заявил, что "понятия не имеет", сможет ли он поладить с лидером России

Дональд Трамп. Фото: AP
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит, сообщает Fox News.

"Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово", – сказал Трамп.

Он отметил, что "понятия не имеет", удастся ли ему поладить с Путиным.

"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", – сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в настоящее время он доверяет Путину, однако это может продлиться недолго.
россия, Путин, дональд трамп, президент США

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