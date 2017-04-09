Президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы (администрация США — ред.) будем обсуждать это и уже начали обсуждать", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, "хочет ли президент более жестких санкций против России и Ирана".

Она также ответила на вопрос, есть ли у США доказательства причастности Дамаска к химатаке в Идлибе. По словам Хейли, администрация пришла к выводу о вине сирийских властей на основе секретных материалов.

"Нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают", — сказала дипломат.

По ее словам, директор ЦРУ Майк Помпео делился "доказательствами и информацией, которая у него есть", с международными партнерами.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Трамп обдумывает введение санкций против России из-за Сирии