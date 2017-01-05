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Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США http://www.segodnya.ua/img/article/7858/77_main.1483649079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/77_tn.1483649079.jpg Мир Toyota Motor заявила, что построит новый завод в в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

Сегодня, 23:20

Toyota Motor заявила, что построит новый завод в в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил японской компании Toyota высокими налогами на импорт автомобилей в случае, если ее руководство не примет решение построить свой завод на территории Соединенных Штатов, передает УНН.

"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха, в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или будете платить большие налоги на границе", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Ford не будет строить завод в Мексике.
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