Трамп обрушился с критикой на The New York Times и The Washington Post

Сегодня, 18:00

Американский лидер назвал статьи американских СМИ неправдивыми и фейковыми по отношению к нему

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские издания The New York Times и The Washington Post и заявил, что они в своих статьях ошибались на счет него. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, они ошибались на счет него, утверждая, что он проиграет президентские выборы.

"Провальная The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала. Они утверждали, что я проиграю праймериз, а затем и всеобщие выборы. Фейковые новости! Репортажи обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько несправедливыми и злобными, что NYT пришлось извиняться перед своей сокращающейся аудиторией. Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно", – написал Трамп.

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Ранее Дональд Трамп обругал представителей крупнейших американских СМИ на неформальной встрече. Больше всего досталось телеканалу CNN.

Также президент США критически отнесся к американскому телевидению, которое, как он считает, проигрывает российским СМИ. По его мнению, русские делают дураков из американских СМИ.
трамп, New York Times, The Washington Post, президент США

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"Сегодня"

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