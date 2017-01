Трамп обрушился с критикой на The New York Times и The Washington Post

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские издания The New York Times и The Washington Post и заявил, что они в своих статьях ошибались на счет него. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, они ошибались на счет него, утверждая, что он проиграет президентские выборы.

"Провальная The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала. Они утверждали, что я проиграю праймериз, а затем и всеобщие выборы. Фейковые новости! Репортажи обо мне в The New York Times и The Washington Post были настолько несправедливыми и злобными, что NYT пришлось извиняться перед своей сокращающейся аудиторией. Они были неправы насчет меня с самого начала и до сих пор не изменили свою позицию. Они ее никогда не изменят. Это непорядочно", – написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп обругал представителей крупнейших американских СМИ на неформальной встрече. Больше всего досталось телеканалу CNN.

Также президент США критически отнесся к американскому телевидению, которое, как он считает, проигрывает российским СМИ. По его мнению, русские делают дураков из американских СМИ.