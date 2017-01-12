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Трамп определился с главным по безопасности в своей администрации http://www.segodnya.ua/img/article/7877/32_main.1484235411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/32_tn.1484235411.jpg Мир Как сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс", Джулиани сформирует группу по обеспечению кибербезопасности для администрации Трампа

Трамп определился с главным по безопасности в своей администрации

Сегодня, 17:34

Как сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс", Джулиани сформирует группу по обеспечению кибербезопасности для администрации Трампа

Рудольф Джулиани. Фото: peoples.ru
Рудольф Джулиани. Фото: peoples.ru

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани займется вопросами кибербезопасности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщила переходная команда.

"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", – говорится в сообщении переходной команды, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, Джулиани была предложена эта позиция, поскольку "у него была долгая и успешная карьера в правоохранительных органах, и уже в течение 16 лет его работа связана с безопасностью частного сектора".

Кроме того, говорится в сообщении, Трамп намерен проводить встречи с главами корпораций, посвященные кибербезопасности, при этом "конкретная повестка будет меняться из-за быстро развивающейся ситуации в сфере компьютерной безопасности".

"Количество преступлений в киберсфере быстро растет в США и в большей части мира. Они затрагивают как частных граждан, чьи персональные данные украдены, так и крупных частных и правительственных структур, которые сталкиваются с риском (утраты) конфиденциальности информации", – говорится в сообщении переходной команды.

В пресс-релизе отмечается, что "это требует немедленного внимания и участия представителей частного сектора, который может помочь власти сделать нас более защищенными".

Как сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс", Джулиани сформирует группу по обеспечению кибербезопасности для администрации Трампа.

"Избранный президент решил, что он хотел бы на постоянной основе привлекать людей из частного сектора, в частности корпоративных руководителей, которые работали в сфере кибербезопасности", – сказал Джулиани в четверг в эфире "Фокс-ньюс".

Между тем телеканал отмечает, что точная роль этой группы в новой администрации США пока четко не определена.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп своим главным советником назначил зятя Джареда Кушнера. 36-летнего Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, прозвали серым кардиналом еще во время избирательной кампании главы Белого дома. Теперь его влияние на президента вполне официально и законно.
США, трамп, администрация, кибер-безопасность, джулиани

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Источник:

Интерфакс-Украина

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