Трамп определился с главным по безопасности в своей администрации

Как сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс", Джулиани сформирует группу по обеспечению кибербезопасности для администрации Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани займется вопросами кибербезопасности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщила переходная команда.

"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", – говорится в сообщении переходной команды, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, Джулиани была предложена эта позиция, поскольку "у него была долгая и успешная карьера в правоохранительных органах, и уже в течение 16 лет его работа связана с безопасностью частного сектора".

Кроме того, говорится в сообщении, Трамп намерен проводить встречи с главами корпораций, посвященные кибербезопасности, при этом "конкретная повестка будет меняться из-за быстро развивающейся ситуации в сфере компьютерной безопасности".

"Количество преступлений в киберсфере быстро растет в США и в большей части мира. Они затрагивают как частных граждан, чьи персональные данные украдены, так и крупных частных и правительственных структур, которые сталкиваются с риском (утраты) конфиденциальности информации", – говорится в сообщении переходной команды.

В пресс-релизе отмечается, что "это требует немедленного внимания и участия представителей частного сектора, который может помочь власти сделать нас более защищенными".

Как сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс", Джулиани сформирует группу по обеспечению кибербезопасности для администрации Трампа.

"Избранный президент решил, что он хотел бы на постоянной основе привлекать людей из частного сектора, в частности корпоративных руководителей, которые работали в сфере кибербезопасности", – сказал Джулиани в четверг в эфире "Фокс-ньюс".

Между тем телеканал отмечает, что точная роль этой группы в новой администрации США пока четко не определена.

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