Трамп осудил жестокость КНДР после смерти студента

Сегодня, 03:43

Американский лидер отметил, что северокорейский режим не уважает верховенство закона и человеческое достоинство

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил после сообщения о смерти студента Отто Вармбиера, которого ранее вернули в состоянии комы из заключения в КНДР, что северокорейский режим является крайне жестоким, передает Reuters.

Напомним, 22-летний американский студент, который 17 месяцев был заключен в Северной Корее, умер в больнице спустя неделю после возвращения в США.

"Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима", − подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов поспорить о решении мировой проблемы Северной Кореи.
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Корреспондент

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