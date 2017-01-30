Трамп подписал указ, предусматривающий резкое сокращение регулирования в США

Сегодня, 19:32

В ходе предвыборной кампании новый президент США обещал отказаться от нормативно-правовых актов, сдерживающих развитие американской экономики

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, призванный резко сократить количество федеральных нормативно-правовых актов, начав, таким образом, реализацию плана смягчения регулирования, заявленного им в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В соответствие с подписанным Трампом указом, принятие одного нового регулятивного положения потребует отмены двух уже существующих. Федеральные агентства будут вносить предложения о том, какие положения могут быть отменены, а Белый дом будет оценивать эти предложения, отмечают представители администрации президента.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал отказаться от нормативно-правовых актов, сдерживающих развитие американской экономики. Это обещание он подтвердил в ходе встречи с представителями крупнейших компаний США, состоявшейся ранее в этом месяце.

Первый указ в рамках мер по сокращению регулирования был подписан Трампом в ходе встречи с представителями малого бизнеса.

Президент США отметил, что этот шаг будет крупнейшим в истории сокращением регулирования.

"Нам не нужны 97 различных правил для одного элемента. Будет регулирование, будет контроль, однако это будет нормализованный контроль", – заявил Трамп.

Подписанный им указ также определяет, сколько будет стоить экономике введение новых регулирующих положений. На 2017 финансовый год, завершающийся в сентябре, этот бюджет равен 0 долларов США.

В ходе встречи с представителями малого бизнеса в понедельник Трамп выделил ряд сфер, которые, по его мнению, требуют изменения регулирования.

В частности, он отметил необходимость внесения изменений в закон Додда-Фрэнка о финансовой реформе, принятый в 2010 году.

"Додд-Фрэнк – это катастрофа", – заявил Трамп, отметив готовность принять крутые меры в отношении этого закона.
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Источник:

Интерфакс

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