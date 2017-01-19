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Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/65_main.1484786464.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/65_tn.1484786464.jpg Мир Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне

Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь (фото)

Сегодня, 02:11

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь.

Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Пишу мою инаугурационную речь в поместье "Мар-а-лаго" три недели назад. В ожидании пятницы", – подписал Трамп фотографию.

Как сообщалось, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне оказалась под угрозой. Тысячи демонстрантов намерены устроить акцию протеста, чтобы сорвать присягу нового американского лидера.
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