Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь (фото)

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь.

Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Пишу мою инаугурационную речь в поместье "Мар-а-лаго" три недели назад. В ожидании пятницы", – подписал Трамп фотографию.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu