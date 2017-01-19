Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь (фото)
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь.
Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
"Пишу мою инаугурационную речь в поместье "Мар-а-лаго" три недели назад. В ожидании пятницы", – подписал Трамп фотографию.
Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.
Как сообщалось, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне оказалась под угрозой. Тысячи демонстрантов намерены устроить акцию протеста, чтобы сорвать присягу нового американского лидера.
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