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Трамп покинул Капитолий и направился в Белый дом http://www.segodnya.ua/img/article/7903/74_main.1484947900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/74_tn.1484947900.jpg Мир Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу

Трамп покинул Капитолий и направился в Белый дом

Сегодня, 23:31

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где приступит к своим обязанностям.

Трамп едет по перекрытым улицам в лимузине, вокруг идут десятки агентов Секретной службы США, еще около дюжины агентов стоят на подножках сопровождающих Трампа машин. Вскоре по маршруту следования Трампа пройдет инаугурационный парад.

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.
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Источник:

РИА Новости

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