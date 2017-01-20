Трамп покинул Капитолий и направился в Белый дом

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу

Президент США Дональд Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где приступит к своим обязанностям.

Трамп едет по перекрытым улицам в лимузине, вокруг идут десятки агентов Секретной службы США, еще около дюжины агентов стоят на подножках сопровождающих Трампа машин. Вскоре по маршруту следования Трампа пройдет инаугурационный парад.

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.



