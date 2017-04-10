Трамп полностью разрушил репутацию Путина – Gazeta Wyborcza

Ракетный удар США по базе Шайрат в Сирии показал, что перспектива дружбы между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может оказаться не самым большим риском для мира. Со временем более правдоподобным кажется то, что два эгоцентричных лидера начнут конфликтовать между собой. Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, передает ZN.ua.

"В ночь с четверга на пятницу президент Трамп полностью разрушил репутацию Путина как крупнейшего международного хулигана, который может забрать все, что захочет. А эта репутация, собственно, была главным нашим козырем в международной политике", – так оценила американский ракетный удар обозреватель "Эхо Москвы" Юлия Латынина.

Радзивинович замечает, что она не единственная, кто так считает. Обозреватели, которые следят за российской политикой, ждут, что теперь Кремль начнет борьбу против Белого дома за титул "первого парня на селе". И от этого становится жутко.

"Ну вот и все. Остатки предвыборного тумана развеялись", – написал на своей странице в Facebook российский премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминая о волне "трампомании", которая охватила Россию еще не так давно. По его словам, обстреляв сирийскую базу, США подошли "к грани вооруженного противостояния с Россией". Москва также объявила, что приостанавливает координацию с США в вопросе авиаударов на сирийской территории.

По мнению обозревателя, после этого остается "только ждать, кто выстрелит первым". Россия также обещает усилить противовоздушную оборону Сирии и передать ей более современные радиолокационные системы. На это Израиль не будет смотреть, сложа руки.

Его самолеты уже несколько раз бомбили позиции "Хезболлы", воюющей на стороне режима Башара Асада, которая также находится в союзе с Россией. Сирийцы пытались сбивать израильские самолеты. Но Израиль пригрозил, что если это повторится, он будет уничтожать тех, кто обстреливает его бомбардировщики.

В Москве обозреватели подчеркивают, что репутация Путина как жесткого игрока пострадала, потому что ему не хватило смелости. За два часа до ракетного удара по Шайрату американцы предупредили его, что собираются выпустить свои "томагавки". Но российский президент не осмелился отдать приказ своим военным в Сирии готовиться к перехвату американских ракет. На сирийской территории размещены российские комплексы С-300 и С-400, но они так и остались не использованными.

Сейчас российские генералы объясняют, что ракетные системы в Сирии нужны только для защиты российских сил. Но раньше в Москве говорили другое. К примеру, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова открыто заявляла, что Россия развернула над Сирией "зонтик" с целью защитить сирийские военные базы от американской атаки. Но Путин так и не решился защитить своего союзника. Теперь, как сообщают российские СМИ, российский президент отказывается встречаться с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который в среду прибудет в Москву. С ним встретится лишь глава МИД Сергей Лавров. В свою очередь, глава американской дипломатии везет в Россию "ультиматум": либо Москва обуздает Асада, либо конфронтация с Вашингтоном может обостриться.

Напомним, 7 апреля военные США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщалось, советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер оставляет открытой возможность того, что Трамп готов к дальнейшим военным действиям в Сирии, но, по его словам, Трамп стремится к "политическому решению" сирийского кризиса.