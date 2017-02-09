Трамп полностью сформировал свой кабинет

Сегодня, 02:01

Президент США официально объявил имена 24 человек, которые будут служить с ним в его кабинете

Трамп полностью сформировал свой кабинет, фото AFP
Трамп полностью сформировал свой кабинет, фото AFP

Американский президент Дональд Трамп полностью сформировал свой кабинет, в который вошли 24 человека, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил имена 24 человек, которые будут служить с ним в его кабинете", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто вошел в состав кабинета Трампа, — вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс, глава национальной разведки Даниэль Коутс, директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, а также министры обороны Джеймс Мэттис, внутренних дел Райан Зинке, сельского хозяйства Сонни Пердью, торговли Уилбур Росс, труда Эндрю Паздер, здравоохранения Томас Прайс, транспорта Элейн Лан Чао, энергетики Джеймс Перри, образования Элизабет Девос и другие.

Ранее Трамп назвал позором действия демократов в Сенате, обвинив их в препятствовании формировния своего кабинета.
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Корреспондент

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