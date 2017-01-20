Трамп пообещал вернуть в США рабочие места и укрепить вооруженные силы

Избранный президент пообещал, что люди больше не будут забытыми

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг пообещал вернуть в страну рабочие места, а также укрепить границы и вооруженные силы.

"Я обещаю, что буду серьезно работать над тем, чтобы мы вернули свои рабочие места. Мы собираемся укомплектовать наши вооруженные силы и укрепить наши границы", — сказал Трамп, выступая на инаугурационном концерте в Вашингтоне.

Вспоминая начало предвыборной кампании, Трамп отметил, что "многие люди не думали, что у нас есть шанс". Однако он со сторонниками, по его словам, "понимал, что происходит".

Избранный президент пообещал, что люди больше не будут забытыми. "Мы собираемся объединить всю нашу страну. Мы собираемся сделать Америку великой для всего нашего народа", — добавил он.

Трамп вступит в полномочия президента США после инаугурации 20 января.

Инаугурационный концерт, собравший несколько тысяч зрителей, прошел под открытым небом у мемориала президента Авраама Линкольна. В нем приняли участие многие известные артисты. Завершилось шоу фейерверком.







