Трамп поручит подготовить план для победы над ИГ
Президент США потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней
Президент США Дональд Трамп может вскоре подписать указ с поручением Объединенному комитету начальников штабов ВС США предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента.
По данным агентства, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.
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