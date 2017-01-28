Трамп поручит подготовить план для победы над ИГ

Президент США Дональд Трамп может вскоре подписать указ с поручением Объединенному комитету начальников штабов ВС США предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента.

По данным агентства, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.