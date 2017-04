Трамп посоветовал Ким Чен Ыну "вести себя прилично"

Президент США Дональд Трамп посоветовал правителю Северной Кореи Ким Чен Ыну "вести себя прилично". Об этом он заявил в Белом доме 17 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, какое бы послание хотел бы передать лидеру КНДР, сообщает "Гордон" со ссылкой на телеканал CNN.

Asked at the White House if he has a message for North Korea, Trump says they "gotta behave" https://t.co/ClAElZF3hJ https://t.co/fIXtg6jHZP