Трамп посоветовал Ким Чен Ыну "вести себя прилично"

Сегодня, 08:18

Ядерная война может начаться потому, что США слишком сильно злоупотребляет своими полномочиями

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп посоветовал правителю Северной Кореи Ким Чен Ыну "вести себя прилично". Об этом он заявил в Белом доме 17 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, какое бы послание хотел бы передать лидеру КНДР, сообщает "Гордон" со ссылкой на телеканал CNN.


Напомним, 16 апреля КНДР совершила тестовый неудачный запуск ракеты на восточном побережье страны. В Пентагоне пока не установили тип запущенной ракеты.
Источник в Белом доме заявил агентству Reuters, что США получали разведывательные данные до запуска ракеты КНДР и после него.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

В северокорейском Генеральном штабе угрожали, что КНДР может атаковать американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

9 сентября 2016 года Пхеньян официально подтвердил проведение ядерных испытаний, которые вызвали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Власти КНДР заявили, что страна теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
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