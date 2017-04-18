Трамп посоветовал Ким Чен Ыну "вести себя прилично"

Ядерная война может начаться потому, что США слишком сильно злоупотребляет своими полномочиями

Президент США Дональд Трамп посоветовал правителю Северной Кореи Ким Чен Ыну "вести себя прилично". Об этом он заявил в Белом доме 17 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, какое бы послание хотел бы передать лидеру КНДР, сообщает "Гордон" со ссылкой на телеканал CNN.

Asked at the White House if he has a message for North Korea, Trump says they "gotta behave" https://t.co/ClAElZF3hJ https://t.co/fIXtg6jHZP — CNN (@CNN) 17 апреля 2017 г.



Напомним, 16 апреля КНДР совершила тестовый неудачный запуск ракеты на восточном побережье страны. В Пентагоне пока не установили тип запущенной ракеты.

Источник в Белом доме заявил агентству Reuters, что США получали разведывательные данные до запуска ракеты КНДР и после него.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

В северокорейском Генеральном штабе угрожали, что КНДР может атаковать американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

9 сентября 2016 года Пхеньян официально подтвердил проведение ядерных испытаний, которые вызвали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Власти КНДР заявили, что страна теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.