Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США

Президент США Дональд Трамп, вступивший ранее в пятницу в свою полномочия, прибыл в главную резиденцию американских лидеров Белый дом в центре Вашингтона.

Белый дом стал конечной точкой небольшого по расстоянию, но довольно продолжительного по времени путешествия 45-го президента от здания конгресса на Капитолийском холме, где Трамп принес присягу, подписал несколько первых указов, а также принял участие в торжественном приеме.

Кортеж президента возглавил традиционный парад, приуроченный к инаугурации. По пути Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.

Утром в пятницу Трамп в качестве избранного президента уже встречался в Белом доме с тогда еще президентом Бараком Обамой для совместного чаепития, в котором также приняли участие их супруги и некоторые другие гости. Таким образом, благодаря следованию американским политическим традициям Трамп дважды смог посетить одну и ту же резиденцию в двух разных статусах в течение одного дня.



