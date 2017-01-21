Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США http://www.segodnya.ua/img/article/7903/84_main.1484952140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/84_tn.1484952140.jpg Мир Кортеж президента возглавил традиционный парад

Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США

Сегодня, 00:59

Кортеж президента возглавил традиционный парад

Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США, фото AFP
Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США, фото AFP

Президент США Дональд Трамп, вступивший ранее в пятницу в свою полномочия, прибыл в главную резиденцию американских лидеров Белый дом в центре Вашингтона.

Белый дом стал конечной точкой небольшого по расстоянию, но довольно продолжительного по времени путешествия 45-го президента от здания конгресса на Капитолийском холме, где Трамп принес присягу, подписал несколько первых указов, а также принял участие в торжественном приеме.

Кортеж президента возглавил традиционный парад, приуроченный к инаугурации. По пути Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.

Утром в пятницу Трамп в качестве избранного президента уже встречался в Белом доме с тогда еще президентом Бараком Обамой для совместного чаепития, в котором также приняли участие их супруги и некоторые другие гости. Таким образом, благодаря следованию американским политическим традициям Трамп дважды смог посетить одну и ту же резиденцию в двух разных статусах в течение одного дня.
США, Белый дом, кортеж, трамп, участие, полномочия, дональд трамп, президент США
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне

Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне

Сегодня, 00:27

Также демонстранты пытались прорваться к процессии у Белого дома

Мир

С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев, фото Glavnoe.ua

С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев

Сегодня, 00:14

В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

Мир

Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне, фото AFP

Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне

Вчера, 23:57

Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп покинул Капитолий и направился в Белый дом

Вчера, 23:31

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу

Мир

Хилари Клинтон, фото AFP

Трамп на инаугурационном ланче устроил Клинтон овацию

Вчера, 23:05

Он также поблагодарил Хилари Клинтон за то, что она пришла на инаугурационный ужин

Мир

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек, фото AFP

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек

Вчера, 21:45

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.