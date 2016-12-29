Трамп приедет в Нью-Йорк встречать Новый год

В будущей администрации президента США рассказали, где Трамп встретит Новый год

Избранный президент США Дональд Трамп прибудет в Нью-Йорк для встречи Нового года.

Об этом на брифинге сообщил его представитель Шон Спайсер, передает ТАСС.

По словам Спайсера, в канун Нового года Трамп покинет Флориду, где он отмечал Рождество. Подробности того, как Трамп будет встречать Новый год, Спайсер пообещал сообщить позднее.

По словам Спайсера, в канун Нового года Трамп покинет Флориду, где он отмечал Рождество. Подробности того, как Трамп будет встречать Новый год, Спайсер пообещал сообщить позднее.

Он отметил, что рабочий график Трампа к настоящему времени включает брифинг, который организовывают представители разведки, и ряд встреч с возможными кандидатами на посты в его новой администрации.

"Можно ожидать, что о новых назначениях будет объявлено еще до конца недели", – сказал Спайсер.

Он добавил, что Трамп ежедневно встречается с представителями своей будущей администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп в канун Рождества посетил богослужение в епископальной церкви в округе Палм-Бич, штат Флорида.



