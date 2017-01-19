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Трамп принесет присягу на Библии Авраама Линкольна http://www.segodnya.ua/img/article/7899/94_main.1484862845.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/94_tn.1484862845.jpg Мир Кроме того, Трамп будет также использовать Библию, подаренную ему матерью по случаю окончания воскресной школы

Трамп принесет присягу на Библии Авраама Линкольна

Вчера, 23:53

Кроме того, Трамп будет также использовать Библию, подаренную ему матерью по случаю окончания воскресной школы

Фото: Library of Congress
Фото: Library of Congress

Избранный президент Дональд Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на Библии, принадлежавшей президенту Аврааму Линкольну. Об этом сообщает The Independent.

Кроме того, Трамп будет также использовать Библию, подаренную ему матерью по случаю окончания воскресной школы в 1955 году. Комментируя решение Трампа взять для присяги Библию Линкольна, глава инаугурационного комитета Том Баррак заявил: "Принося ту же клятву, что звучала 156 лет назад, избранный президент Трамп с трепетом возложит руку на две Библии — ту, что имеет особое значение для его семьи, и ту, что так много значит для нашей страны".

Библия Линкольна была куплена для церемонии вступления президента в должность в 1861 году. Это небольшая книга в бархатном переплете с золотистым металлическим ободком по краям обложки. До Трампа она использовалась для президентской присяги лишь трижды: самим Линкольном и Бараком Обамой в 2009 и 2013 годах. Во время церемонии рядом с избранным президентом будет находиться служитель библиотеки, чтобы в случае, если Трамп уронит ее или повредит каким-либо образом, немедленно унести для ремонта. После окончания церемонии книга будет возвращена на место — в библиотеку Конгресса.

Вице-президент Майк Пенс будет приносить присягу на Библии Рональда Рейгана.

Церемония инаугурации Трампа состоится в пятницу, 20 января. На ней, как ожидается, будут присутствовать более 800 тысяч человек. Среди гостей будет 91-летний житель штата Нью-Джерси Гарольд Смик-младший, для которого мероприятие станет 18-м по счету.
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Источник:

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