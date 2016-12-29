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Трамп прокомментировал намерение Конгресса США ввести новые санкции против РФ и Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7841/78_main.1482997987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/78_tn.1482997987.jpg Мир По словам Трампа, ему ничего об этом не известно, но он обязательно обсудит это с сенаторами

Трамп прокомментировал намерение Конгресса США ввести новые санкции против РФ и Путина

Сегодня, 09:50

По словам Трампа, ему ничего об этом не известно, но он обязательно обсудит это с сенаторами

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам "следует заняться своими жизнями" в ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов, сообщает в четверг агентство Рейтер, передает "РИА Новости".

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", – сказал Трамп журналистам на своей вилле во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Трамп пояснил, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанные Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

"У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время", – добавил он.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что Россия и президент Владимир Путин могут ожидать санкции за вмешательство в выборы президента США. "Вы можете ожидать, что Конгресс будет изучать российское вмешательство в наши выборы и санкции получат полную поддержку, сильно ударят по России, особенно это касается Путина", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
россия, США, Путин, трамп, санкции

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