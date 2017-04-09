Трамп прокомментировал теракты в Египте

Вчера, 23:59

Президент США уверен, что египетские власти справятся с ситуацией

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Египту в связи с сегодняшними терактами. Об этом он написал в Twitter.

"Так печально слышать о теракте в Египте. США решительно осуждают (этот теракт). Уверен в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом", – написал Трамп.

Как известно, в результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Египет, США, теракт, трамп

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"Сегодня"

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