Трамп прокомментировал теракты в Египте

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Египту в связи с сегодняшними терактами. Об этом он написал в Twitter.

"Так печально слышать о теракте в Египте. США решительно осуждают (этот теракт). Уверен в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом", – написал Трамп.

So sad to hear of the terrorist attack in Egypt. U.S. strongly condemns. I have great... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2017 г.

...confidence that President Al Sisi will handle situation properly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2017 г.

Как известно, в результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".