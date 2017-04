Трамп прокомментировал теракты в Египте

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Египту в связи с сегодняшними терактами. Об этом он написал в Twitter.

"Так печально слышать о теракте в Египте. США решительно осуждают (этот теракт). Уверен в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом", – написал Трамп.

So sad to hear of the terrorist attack in Egypt. U.S. strongly condemns. I have great...