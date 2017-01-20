Трамп рассказал, какими будут отношения США с другими странами
США не будут никому навязывать свой образ жизни, но каждый сможет брать с американцев пример, заявил американский лидер
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в первую очередь заботиться об интересах страны, но также настроен и на хорошие отношения с другими странами. Об этом он заявил в в своей речи на инаугурации в Белом доме, передает 112.ua.
Он отметил, что США не будут никому навязывать свой образ жизни, но каждый сможет брать с американцев пример.
"Мы хотим установить хорошие отношения с другими странами мира. Но так мы делаем, понимая, что право каждой нации – заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример. Мы будем сиять. И каждый сможет брать с нас пример", – заявил Трамп.
Кроме того, как он заявлял, ныне США будут определять курс не только Америки, но и всего мира. Он отметил, что благодаря объединению американцев, страна восстановила силы и справится с любыми вызовами.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.
Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп – 45-й президент США.
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